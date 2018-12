Vluchtelingenpact van VN aangenomen

Een week nadat in Marokko het omstreden VN-Migratiepact is ondertekend, is vandaag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Vluchtelingenpact van de volkerenorganisatie gestemd. Doel ervan is de grote opvanglanden beter te ondersteunen.