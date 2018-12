Vluchtelingen in Australische detentiecentra kampen met 'extreme' psychische problemen

In het nieuwe rapport, dat de titel 'Oneindige wanhoop' kreeg en maandag werd voorgesteld, zegt de internationale ngo dat zestig procent van haar patiënten zelfmoordgedachten had en dertig procent zelfs al geprobeerd had om zichzelf van het leven te beroven. Onder hen waren kinderen niet ouder dan negen jaar.

AZG, dat ook projecten heeft waarbij ze slachtoffers van foltering bijstaat, zegt dat de psychische problemen die ze vaststelde op Nauru bij de ergste zijn die ze al gezien heeft.

De groep gaf op Nauru vluchtelingen en inwoners gratis medische zorg van november 2017 tot oktober 2018. Daarna dwong de regering in Nauru AZG abrupt om het land te verlaten.

