De vluchtelingen en migranten in het detentiecentrum van Qasr Bin Gashir in Tripoli, Libië, zijn donderdag onder vuur genomen en gewond geraakt. Dat gebeurde daags nadat Artsen Zonder Grenzen een oproep deed om de vluchtelingen te evacueren omdat hun toestand onveilig is.

Volgens Artsen Zonder Grenzen zouden deze slachtoffers niet zijn gevallen als er gehoor was gegeven aan de oproep tot evacuatie naar het buitenland van de 3.000 mensen in de detentiecentra in Tripoli. 'We zijn woest', zegt Karline Kleijer, noodcoördinator van Artsen Zonder Grenzen. 'De internationale gemeenschap moet nu actie ondernemen om deze mensen te evacueren, en stoppen met enkel het geweld te veroordelen. Tot die tijd blijven die mensen het risico lopen om weer geraakt te worden bij een dergelijke aanval.'

Op 23 april waren er al berichten over geweld in het detentiecentrum Qasr Bin Gashir. Op dat moment zaten ongeveer 700 mannen, vrouwen en kinderen vast, en daarvan zouden meerdere doden en zeker 12 gewonden zijn gevallen. Volgens Artsen Zonder Grenzen werden vuurwapens ingezet tegen de vluchtelingen, wat werd bevestigd door de vele getuigenissen over willekeurige aanvallen met geweerschoten. De mensen in het centrum zijn later naar het detentiecentrum van Zawiya gebracht, dat verder weg ligt van de gevechten, maar daar worden ze alsnog onder inhumane en gevaarlijke omstandigheden vastgehouden.