De Canadese experts die maandag naar Teheran zijn gestuurd in het kader van het onderzoek naar de crash van de Oekraïense Boeing 737-800, zullen toegang krijgen tot het wrak en de zwarte dozen van het toestel.

Dat hebben de Canadezen laten weten. Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om.

'We weten niet welke vorm ons onderzoek zal aannemen', maar de rol van de Canadese onderzoekers zal, gelet op de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), 'erg beperkt zijn', verklaarde Kathy Fox, voorzitter van de Transportveiligheidsraad (BST) van Canada, tijdens een persconferentie. Er zijn evenwel 'signalen dat Iran de BST een actievere rol zal laten spelen dan normaal gezien de norm is', vervolgde ze.

Twee Canadese onderzoekers worden maandagavond in Teheran verwacht en nog eens twee anderen zullen hen spoedig vergezellen, zei Fox. Ze werden door Iran, dat het onderzoek leidt, uitgenodigd om mee te helpen met het ontcijferen van de zwarte dozen van de Boeing. De Canadese onderzoekers krijgen ook toegang tot de plaats van de crash en zullen in een loods in de buurt de reconstructie van het wrak bijwonen.

Maandagavond worden in Teheran overigens ook tien verantwoordelijken van het Canadese minister van Buitenlandse Zaken verwacht. Zij zijn belast met het identificeren en repatriëren van de Canadese slachtoffers van de ramp.

Trudeau: 'Zonder spanningen hadden passagiers nog geleefd'

Zonder de recente escalatie en spanningen in de regio hadden de passagiers die bij de ramp met de neergeschoten Oekraïense Boeing omkwamen, nog geleefd. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau maandag gezegd.

De internationale gemeenschap is 'heel erg duidelijk geweest over de nood aan een gedenucleariseerd Iran' op militair vlak, maar ook over het 'beheersen van de spanningen in de regio, die onder andere werden veroorzaakt door de acties van de Verenigde Staten', verklaarde Trudeau tijdens een gesprek met de zender Global. 'Indien de regio geen spanningen en een recente escalatie had gekend, hadden de Canadezen volgens mij op dit moment nog thuis bij hun families geweest', voegde de Canadese premier er aan toe, daarmee verwijzend naar de 57 Canadezen die bij het drama om het leven kwamen.

Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. De situatie in de regio is zeer gespannen sinds de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS op 3 januari en een Iraanse vergeldingsaanval tegen militaire steunpunten die ook door de Amerikanen gebruikt worden. Trudeau zei daarover nog dat hij 'natuurlijk' graag verwittigd was geweest door Washington over de op handen zijnde drone-aanval waarbij Soleimani werd gedood.

\

Dat hebben de Canadezen laten weten. Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. 'We weten niet welke vorm ons onderzoek zal aannemen', maar de rol van de Canadese onderzoekers zal, gelet op de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), 'erg beperkt zijn', verklaarde Kathy Fox, voorzitter van de Transportveiligheidsraad (BST) van Canada, tijdens een persconferentie. Er zijn evenwel 'signalen dat Iran de BST een actievere rol zal laten spelen dan normaal gezien de norm is', vervolgde ze. Twee Canadese onderzoekers worden maandagavond in Teheran verwacht en nog eens twee anderen zullen hen spoedig vergezellen, zei Fox. Ze werden door Iran, dat het onderzoek leidt, uitgenodigd om mee te helpen met het ontcijferen van de zwarte dozen van de Boeing. De Canadese onderzoekers krijgen ook toegang tot de plaats van de crash en zullen in een loods in de buurt de reconstructie van het wrak bijwonen. Maandagavond worden in Teheran overigens ook tien verantwoordelijken van het Canadese minister van Buitenlandse Zaken verwacht. Zij zijn belast met het identificeren en repatriëren van de Canadese slachtoffers van de ramp.Trudeau: 'Zonder spanningen hadden passagiers nog geleefd'Zonder de recente escalatie en spanningen in de regio hadden de passagiers die bij de ramp met de neergeschoten Oekraïense Boeing omkwamen, nog geleefd. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau maandag gezegd.De internationale gemeenschap is 'heel erg duidelijk geweest over de nood aan een gedenucleariseerd Iran' op militair vlak, maar ook over het 'beheersen van de spanningen in de regio, die onder andere werden veroorzaakt door de acties van de Verenigde Staten', verklaarde Trudeau tijdens een gesprek met de zender Global. 'Indien de regio geen spanningen en een recente escalatie had gekend, hadden de Canadezen volgens mij op dit moment nog thuis bij hun families geweest', voegde de Canadese premier er aan toe, daarmee verwijzend naar de 57 Canadezen die bij het drama om het leven kwamen. Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. De situatie in de regio is zeer gespannen sinds de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS op 3 januari en een Iraanse vergeldingsaanval tegen militaire steunpunten die ook door de Amerikanen gebruikt worden. Trudeau zei daarover nog dat hij 'natuurlijk' graag verwittigd was geweest door Washington over de op handen zijnde drone-aanval waarbij Soleimani werd gedood.\