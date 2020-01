Vliegtuig 'per ongeluk' geraakt: oekraïense president eist schadevergoedingen

Het Iraanse leger geeft toe dat de Boeing van Ukraine International Airlines 'per ongeluk' werd geraakt. Dat zegt het zaterdagochtend in een communiqué. Volgens het leger is er sprake van een menselijke fout.

Nabestaanden van de bemanning van de Boeing die in het luchtruim van Iran neergeschoten werd rouwen in de luchthaven van het Oekraiënse Kiev, 8 januari 2020 © Reuters