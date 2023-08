Vliegtuig neergestort in Rusland: ‘Wagner-baas Jevgeni Prigozjin was aan boord’

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is wellicht omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Zijn naam stond op de passagierslijst, zo deelde het Russische federale agentschap voor luchtverkeer (Rosaviatsiya) woensdag mee, en hij was ook aan boord, werd daar in een latere mededeling aan toegevoegd. Er zijn volgens het bevoegde Russisch ministerie geen overlevenden.

‘Een onderzoek naar de crash van de Embraer die plaatsvond in de regio van Tver is ingeleid. Volgens de passagierslijst was Jevgeni Prigozjin opgenomen op de lijst’, zo verwees het agentschap naar de leider van het Russische huurlingenleger. Ook Dmitri Oetkin, medeoprichter van Wagner, stond volgens deze bron op de passagierslijst. Ze waren volgens dezelfde bron ook aan boord.

Het aan het Wagner-huurlingenleger gelinkte Telegram-kanaal Grey Zone bevestigt dat Jevgeni Prigozjin en Dmitri Oetkin zijn omgekomen. Een bevestiging uit officiële bron blijft echter uit.

Volgens Grey Zone werd het toestel neergeschoten en kwamen de leiders van Wagner om door ‘acties van verraders van Rusland’.

Het vliegtuig met tien mensen aan boord, onder wie drie bemanningsleden, was op weg van Moskou naar Sint-Petersburg en crashte woensdag nabij het dorp Koezjenkino in de regio van Tver, ten noordwesten van Moskou. Niemand overleefde het ongeval, zo had het Russische ministerie van Noodsituaties eerder al gemeld. Alle tien lichamen zijn geborgen, volgens de hulpdiensten.

Tijdens de zoekoperatie op de site van de crash hield president Vladimir Poetin een toespraak naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de Slag om Koersk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was daarvoor afgereisd naar de regio, niet ver van de grens met Oekraïne.

Beeld van de crashsite, volgens Russische bronnen. © Reuters

Mars op Moskou

Wagner was onder leiding van Prigozjin in juni in opstand gekomen tegen de Russische legerleiding vanwege de gebrekkige aanpak van de oorlog in Oekraïne. De huurlingen namen de stad Rostov in en rukten op naar Moskou. De Russische president Vladimir Poetin sprak van hoogverraad. De opmars werd op 200 kilometer van de hoofdstad stopgezet na bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

Prigozjin en zijn troepen zouden volgens de deal onderdak kunnen vinden in Wit-Rusland. Maandagavond dook Prigozjin voor het eerst sinds die mislukte opstand op in een video die op sociale media werd verspreid door groepen die banden hebben met Wagner. Daarin zei de baas van Wagner tegen de achtergrond van een woestijnachtig landschap dat hij zich in Afrika bevond en dat hij ‘Rusland nog groter wilde maken op alle continenten en Afrika nog vrijer’.

‘Signaal van Poetin aan elite’

De mogelijke dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin ‘zou voor niemand een verrassing zijn’, liet het Witte Huis bij monde van Adrienne Watson weten.

‘We hebben gezien wat er bericht is. Als dat wordt bevestigd, dan zou dat voor niemand een verrassing zijn’, verklaarde Watson, de woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van de Amerikaanse regering.

In Kiev wordt de crash aanzien als ‘een signaal’ van president Vladimir Poetin aan de Russische elite. ‘De spectaculaire eliminatie van Prigozjin en de leiding van Wagner, twee maanden na hun poging tot staatsgreep, is een signaal van Poetin aan de Russische elites voor de verkiezingen van 2024, zo reageerde Mykhailo Podoliak, een adviseur van president Volodymyr Zelensky, op X.

Gray Zone, het Telegram-kanaal van Prigozjin, stelt dat het vliegtuig van de Wagner-baas bij een gerichte aanval is neergeschoten door Russische luchtafweer. Het kanaal laat wel in het midden of Prigozjin in het neergestorte toestel zat. Volgens Gray Zone waren er twee vliegtuigen van Wagner in de lucht. Het tweede vliegtuig was eveneens op weg naar Sint-Petersburg en zou teruggekeerd en geland zijn op de luchthaven van Ofstajevo in Moskou.