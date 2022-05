Vlak na bloedbad Texas: Donald Trump te gast op bijeenkomst van Amerikaanse wapenlobby

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zal dit weekend spreken op de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse wapenlobbyist NRA, vlak na de schietpartij in een Texaanse basisschool. Ook de gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, staat op de gastenlijst, zo schrijven The Washington Post en The Insider woensdag.

Na het bloedbad in Uvalde, Texas, klonk opnieuw luid protest tegen de soepele wapenwetgeving in de VS. Bij de schietpartij kwamen minstens negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven. ‘Als natie moeten we ons afvragen: wanneer zullen we in godsnaam het hoofd bieden aan de wapenlobby?’, reageerde de duidelijk geëmotioneerde president Joe Biden.

Toch organiseert de NRA (National Rifle Association) binnen enkele dagen het Memorial Day weekend in de Texaanse hoofdstad Houston. Bezoekers kunnen zich vergapen aan ‘meer dan veertien hectare met de nieuwste wapens en uitrusting’, zo kondigde de wapengroepering aan.

Naast Trump en Abbott zullen ook andere Republikeinse politici aanwezig zijn, onder wie de Texaanse senator Ted Cruz. Volgens die laatste is een strikter wapenbeleid niet de oplossing voor het geweld. Cruz stelt namelijk voor om leerkrachten zelf te bewapenen zodat zij zich in geval van een aanval kunnen verdedigen.

Bijzonder aan deze editie van het evenement: de aanwezige wapenfanaten zullen hun wapen(s) thuis moeten laten, zo kondigde de NRA aan. Deze maatregel werd genomen uit voorzorg wegens Trumps aanwezigheid.