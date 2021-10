De Russische president Vladimir Poetin stuurt zijn kat naar de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow, later deze maand.

Dat heeft het Kremlin woensdag bekendgemaakt.

'Helaas zal Poetin ook niet naar Glasgow gaan', verklaarde zijn woordvoerder Dmitry Peskov. Een dag eerder was al aangekondigd dat de Russische president de G20-top in Italië niet zal bijwonen.

Klimaatzaak prioriteit

'De kwestie (klimaatverandering, red.) die in Glasgow op de agenda staat, is niettemin een van de hoogste prioriteiten van ons buitenlands beleid', zei Peskov, die eraan toevoegde dat Rusland vertegenwoordigd zou zijn op de COP26, zonder verdere details te geven.

Midden oktober maakte Rusland bekend dat het tegen 2060 koolstofneutraal wil zijn. De krant Kommersant berichtte begin oktober dat de Russische regering een nieuw milieubeleid voorbereidde met scherpere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarbij werd gewag gemaakt om de uitstoot tegen 2050 met bijna 80 procent terug te dringen.

Er zou geleidelijk aan minder steenkool gebruikt worden als bron van elektriciteit, ten voordele van onder meer kernenergie.

Poetin stond jarenlang bekend als klimaatscepticus, maar de Russische president lijkt na de verwoestende branden van afgelopen zomer in zijn land van gedachten te zijn veranderd.

De klimaattop COP26 vindt van 31 oktober tot 12 november plaats in de Schotse stad Glasgow.

Dat heeft het Kremlin woensdag bekendgemaakt. 'Helaas zal Poetin ook niet naar Glasgow gaan', verklaarde zijn woordvoerder Dmitry Peskov. Een dag eerder was al aangekondigd dat de Russische president de G20-top in Italië niet zal bijwonen. 'De kwestie (klimaatverandering, red.) die in Glasgow op de agenda staat, is niettemin een van de hoogste prioriteiten van ons buitenlands beleid', zei Peskov, die eraan toevoegde dat Rusland vertegenwoordigd zou zijn op de COP26, zonder verdere details te geven. Midden oktober maakte Rusland bekend dat het tegen 2060 koolstofneutraal wil zijn. De krant Kommersant berichtte begin oktober dat de Russische regering een nieuw milieubeleid voorbereidde met scherpere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Daarbij werd gewag gemaakt om de uitstoot tegen 2050 met bijna 80 procent terug te dringen. Er zou geleidelijk aan minder steenkool gebruikt worden als bron van elektriciteit, ten voordele van onder meer kernenergie. Poetin stond jarenlang bekend als klimaatscepticus, maar de Russische president lijkt na de verwoestende branden van afgelopen zomer in zijn land van gedachten te zijn veranderd.De klimaattop COP26 vindt van 31 oktober tot 12 november plaats in de Schotse stad Glasgow.