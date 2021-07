De Britse autoriteiten hebben meer dan 6 miljoen aanvragen gekregen van Europese burgers die na de brexit in het Verenigd Koninkrijk willen blijven. 5,1 miljoen daarvan zijn goedgekeurd, liet het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag weten.

De Britse regering had EU-burgers beloofd dat ze na de brexit dezelfde rechten zouden behouden om in het VK te wonen, werken en sociale uitkeringen te ontvangen. Dat kon als ze voor 31 december 2020 in het land woonden en zich vóór 30 juni 2021 registreerden via een programma, het 'EU Settlement Scheme'. In totaal kwamen zowat 6 miljoen aanvragen binnen, waarvan 400.000 in de maand juni. 5,1 miljoen daarvan werden goedgekeurd, aldus een mededeling van het Home Office. Mensen die minder dan vijf jaar in het land verblijven, krijgen een tijdelijke status (pre-settled). Een permanente status kunnen ze aanvragen van zodra ze vijf jaar in het land verblijven.

Wachtenden

'Dat er meer dan 6 miljoen aanvragen kwamen, is een ongekende prestatie, en ik ben verheugd dat we de rechten van zoveel Europese burgers - onze vrienden, buren en familieleden - hebben kunnen garanderen', zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, in een verklaring.

Het ministerie verzekert dat de rechten van mensen die nog op een beslissing wachten - ongeveer 570.000 - in de tussentijd zijn gevrijwaard en dat het onderzoek van de minder complexe zaken de komende dagen zal worden afgerond.

De Britse regering had EU-burgers beloofd dat ze na de brexit dezelfde rechten zouden behouden om in het VK te wonen, werken en sociale uitkeringen te ontvangen. Dat kon als ze voor 31 december 2020 in het land woonden en zich vóór 30 juni 2021 registreerden via een programma, het 'EU Settlement Scheme'. In totaal kwamen zowat 6 miljoen aanvragen binnen, waarvan 400.000 in de maand juni. 5,1 miljoen daarvan werden goedgekeurd, aldus een mededeling van het Home Office. Mensen die minder dan vijf jaar in het land verblijven, krijgen een tijdelijke status (pre-settled). Een permanente status kunnen ze aanvragen van zodra ze vijf jaar in het land verblijven. 'Dat er meer dan 6 miljoen aanvragen kwamen, is een ongekende prestatie, en ik ben verheugd dat we de rechten van zoveel Europese burgers - onze vrienden, buren en familieleden - hebben kunnen garanderen', zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, in een verklaring. Het ministerie verzekert dat de rechten van mensen die nog op een beslissing wachten - ongeveer 570.000 - in de tussentijd zijn gevrijwaard en dat het onderzoek van de minder complexe zaken de komende dagen zal worden afgerond.