Het bedrijf Virgin Galactic van de Britse multimiljardair Richard Branson biedt opnieuw ruimtevluchten aan. Het bedrijf maakte donderdag (lokale tijd) bekend dat het tickets gaat verkopen voor een bedrag van 450.000 dollar (ruim 380.000 euro).

Eerder verkocht Virgin Galactic al ongeveer 600 tickets, die tussen de 200.000 en 250.000 dollar (170.000 en 210.000 euro) kostten.

Het bedrijf had eerder al aangekondigd dat de nieuwe tickets die verkocht worden duurder zouden zijn. Geïnteresseerden kunnen één plekje kopen, meerdere plekken of alle plekken in het ruimtetuig. Het ruimteschip werd gebouwd om, naast de twee piloten, tot zes passagiers te vervoeren. Momenteel worden echter enkel nog maar testvluchten uitgevoerd met vier inzittenden.

400 vluchten per jaar

Branson vloog in juli in zijn eigen raket naar de ruimte en keerde veilig terug op aarde. De 71-jarige zakenman wil na deze succesvolle eerste missie echt beginnen met het 'ruimtetoerisme'. In september volgt opnieuw een testvlucht met aan boord betalende klanten. Daarna heeft Virgin Galactic nog zeker één testvlucht gepland. Het is de bedoeling om 'op het einde van het derde kwartaal van 2022', dus in de lente of zomer van volgend jaar, de eerste commerciële vlucht te laten vertrekken. 'We zijn verheugd om vandaag de heropening van de ticketverkoop te kunnen aankondigen', zei topman van Virgin Galactic, Michael Colglazier, donderdag in een verklaring. Het bedrijf hoopt tot 400 ruimtevluchten per jaar uit te gaan voeren. 'We streven ernaar om het wonder van de ruimtevaart voor een breed publiek toegankelijk te maken en openen zo de deur naar een geheel nieuwe consumentenervaring.'

Enkele minuten gewichtloos

De testvlucht waarmee Branson vorige maand geschiedenis schreef, vertrok vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico. Een speciaal transportvliegtuig bracht het ruimteschip op 15 kilometer hoogte. Vandaar ging het ruimtevaartuig, gevlogen door twee piloten, op eigen kracht naar ruim 80 kilometer boven de aarde. Branson en drie van zijn naaste medewerkers werden naar de rand van de dampkring gevlogen en waren daar een paar minuten gewichtloos. Ze zagen de kromming van de aarde en de grens tussen de planeet en de oneindigheid van het heelal.

Kort na Bransons vlucht volgde miljardair Jeff Bezos, de oud-topman van Amazon en oprichter van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. En ook Tesla-topman Elon Musk heeft een ruimtevaartbedrijf, SpaceX. Dat bedrijf voert al vluchten uit voor NASA en lanceert commerciële raketten waarmee onder meer satellieten de ruimte in worden gebracht. Musk heeft nog geen concrete plannen voor een ruimtevlucht bekendgemaakt.

