In de marge van een betoging in Jeruzalem dinsdagavond, tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zijn vijftig mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij rellen. Dat meldt een politiewoordvoerder woensdagochtend. De verdachten zouden, volgens de woordvoerder, politieagenten en journalisten aangevallen hebben.

Uit videobeelden die door Israëlische media en politie gepubliceerd werden, blijkt dat betogers fakkels meedroegen, vuilbakken in brand staken en probeerden politiebarricades af te breken. De politie zette het waterkanon in tegen de betogers. De betoging werd buiten Netanyahu's officiële residentie in Jeruzalem gehouden. Duizenden betogers eisten dat de premier ontslag neemt.

Het protest van dinsdag kwam er een dag nadat de politie de tenten verwijderde van anticorruptiebetogers die regelmatig betogen aan Netanyahu's residentie. Zij eisen al langer dat Netanyahu opstapt nu hij terecht zal moeten staan voor fraude, misbruik van vertrouwen en omkoping. Naast zijn juridische problemen krijgt Netanyahu alsmaar meer kritiek voor hoe hij de coronacrisis aanpakt, nu Israël te maken krijgt met een tweede golf.

Uit videobeelden die door Israëlische media en politie gepubliceerd werden, blijkt dat betogers fakkels meedroegen, vuilbakken in brand staken en probeerden politiebarricades af te breken. De politie zette het waterkanon in tegen de betogers. De betoging werd buiten Netanyahu's officiële residentie in Jeruzalem gehouden. Duizenden betogers eisten dat de premier ontslag neemt. Het protest van dinsdag kwam er een dag nadat de politie de tenten verwijderde van anticorruptiebetogers die regelmatig betogen aan Netanyahu's residentie. Zij eisen al langer dat Netanyahu opstapt nu hij terecht zal moeten staan voor fraude, misbruik van vertrouwen en omkoping. Naast zijn juridische problemen krijgt Netanyahu alsmaar meer kritiek voor hoe hij de coronacrisis aanpakt, nu Israël te maken krijgt met een tweede golf.