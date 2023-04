Vijftienjarige Palestijn gedood bij Israëlische legeroperatie

Een vijftienjarige jongen is gedood in een Israëlische legeroperatie op de Westelijke Jordaanoever. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. De jongen is met kogels in het hoofd, de borst en buik geraakt.

De legeroperatie vond plaats in een vluchtelingenkamp nabij Jericho, aldus het ministerie. Aanvankelijk bevestigde het Israëlische leger enkel dat Israëlische soldaten op missie in het kamp waren. De spanningen lopen in de regio op. Het Israëlische leger is quasi dagelijks ingezet op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Volgens het Palestijnse gezondheidsministerie zijn sinds het begin van het jaar 93 Palestijnen gedood in confrontaties met het Israëlische leger of bij hun eigen aanslagen. In datzelfde tijdsbestek zijn zestien Israeli’s, een Italiaan en een Oekraïner omgekomen.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967. Vandaag wonen daar meer dan 600.000 Israëliërs. De Palestijnen claimen de gebieden voor een onafhankelijke Palestijnse staat met het oostelijke deel van Jeruzalem als hun hoofdstad.