De Vijfsterrenbeweging (M5S), de grootste partij in het Italiaanse parlement, heeft zich positief uitgesproken over een regering van nationale eenheid onder leiding van voormalige ECB-topman Mario Draghi. Net geen zestig procent van de leden stemde voor. Met de steun van de Vijfsterrenbeweging komt een nieuwe regering onder leiding van Draghi nu wel erg dichtbij.

Meerdere prominente leden van de Vijfsterrenbeweging hadden zich reeds lovend uitgelaten over Draghi, maar de vraag werd toch nog voorgelegd aan de leden. In totaal stemden 59,3 procent voor tegenover 40,7 procent tegen.

Daarmee komt een regering onder leiding van Draghi wel erg dichtbij. De voorbije dagen kreeg hij al de goedkeuring van zowat alle Italiaanse partijen, waaronder ook de rechtse Lega van Matteo Salvini.

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft Draghi gevraagd om een regering van nationale eenheid te vormen, nadat premier Giuseppe Conte zijn meerderheid in het parlement had verloren.

Draghi kan mogelijk vrijdag al aantreden als premier. Begin volgende week zouden dan de vertrouwingsstemmingen kunnen plaatsvinden.

