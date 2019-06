Vijf Sri Lankanen die worden verdacht van betrokkenheid bij de bloedige aanslagen in hun thuisland op Paaszondag, zijn uitgeleverd. Dat meldden de Sri Lankaanse politie en Interpol.

Ze werden opgepakt in een niet nader genoemd land in het Midden-Oosten en via Saudi-Arabië overgebracht naar Sri Lanka.

Een van de vijf mannen is de 29-jarige Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, een van de hoofdverdachten die gezocht werd op verdenking van terrorisme en moord. Volgens de Sri Lankaanse politie is hij een kopstuk van de jihadistische beweging National Thowheeth Jama'ath (NTJ), die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Sri Lanka.

Bij de aanslagen op 21 april bliezen zelfmoordterroristen zichzelf op in drie kerken en drie hotels in de stad Colombo. In totaal kwamen 258 mensen om.