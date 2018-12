Vijf terrorismeverdachten opgepakt in Rotterdam

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Meteen na de arrestaties in de ochtend werden de locaties waar de aanhoudingen waren, doorzocht. Vier aangehouden mannen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en komen uit niet-westerse landen. Over de vijfde is verder niets bekend.

Het onderzoek gaat de komende dagen voort, meldde de politie. 'Daarbij ligt het accent op nader onderzoek van de aard en omvang van de terroristische dreiging.' De politie kan verder niets zeggen.

In juni werden in Rotterdam ook twee mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland.

In september werden zeven mannen opgepakt, die volgens het openbaar ministerie een grote terroristische aanslag wilden plegen op een niet nader genoemd evenement. Twee van deze mannen komen uit Rotterdam en eentje uit Vlaardingen.