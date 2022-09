Vijf Syrische soldaten gedood bij Israëlische luchtaanval op vliegveld Damascus

Bij Israëlische luchtaanvallen op het vliegveld van Damascus zijn volgens het Syrische regime vijf soldaten omgekomen. Ook is er materiële schade, maar het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de aanvallen zijn voor het luchtverkeer van en naar de Syrische hoofdstad.

Israël heeft nog niet gereageerd. Het land heeft de luchtaanvallen op Syrische luchthavens de afgelopen weken geïntensiveerd. In juni lag het vliegveld van Damascus twee weken plat na een luchtaanval en de luchthaven van Aleppo was afgelopen maand twee keer het doelwit van Israëlische bombardementen.

Volgens ingewijden wil Israël met de aanvallen de aanvoerroutes van militaire steun uit Iran uitschakelen. Teheran zet vooral in op vrachtvliegtuigen om aan Iran gelieerde groeperingen in Syrië en Libanon van wapens te voorzien.

Israël heeft in de loop van de jaren honderden luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de Syrische strijdkrachten en door Iran gesteunde groeperingen zoals het Libanese Hezbollah. De regering in Jeruzalem zegt te willen voorkomen dat aartsvijand Iran voet aan de grond krijgt in buurlanden Syrië en Libanon.