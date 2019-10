Vijf jihadisten van Islamitische Staat zijn vrijdag uit een gevangenis ontsnapt na een Turkse raid in Qamichli, in het noordoosten van Syrië. Dat hebben de Koerdische troepen gemeld.

Turkse troepen zijn woensdag begonnen aan een offensief in het noordoosten van Syrië, gericht tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in het gebied. Ankara beschouwt die militie als een terreurorganisatie, en wil die niet aan de grens met Turkije.

De Russische president Vladimir Poetin zei eerder al te vrezen dat de Turkse invasie in het noordoosten van Syrië zal leiden tot een heropleving van de terreurgroep IS in de hele regio. Duizenden IS-strijders worden vastgehouden door de Koerden. 'Als die vrijkomen, dan is dat een echte dreiging voor ons, voor u, want waar gaan ze naartoe, en hoe', vroeg Poetin zich af tijdens een top van oud-Sovjetlanden in Turkmenistan. 'Ik ben niet zeker dat het Turkse leger de situatie kan controleren, of dat snel kan doen', aldus Poetin in uitspraken die de Russische staatszender verspreidde. 'De Koerden verlaten de kampen waar IS-strijders zitten opgesloten, en zij kunnen dus ontsnappen.'