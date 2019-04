Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de islamistische rebellenorganisatie Boko Haram in het Nigeriaanse plaatsje Chinok ruim 276 schoolmeisjes ontvoerde. Zo'n 112 van hen zijn nog altijd vermist, over hun lot bestaat grote onduidelijkheid.

De ontvoering vond plaats op het terrein van hun internaat in Chibok, in het noordoosten van het land. Honderden meisjes tussen twaalf en zeventien jaar werden door gewapende militieleden van Boko Haram gedwongen op vrachtwagens te stappen. Die reden de brousse in. Voor tientallen onder hen was dat het laatste teken van leven.

De ontvoering zorgde wereldwijd voor verontwaardiging. Onder meer de Amerikaanse first lady Michelle Obama hield een pleidooi om de meisjes vrij te krijgen.

Onderhandelingen met de rebellen leidden de afgelopen jaren al tot de vrijlating van meer dan honderd meisjes. Meer dan vijftig konden zelf ontsnappen. Velen van hen bleken uitgehuwelijkt of deden dienst als (seks)slavin of kamikaze bij Boko Haram. De ouders van de 112 vermiste kinderen blijven intussen de hoop koesteren dat ze vroeg of laat hun dochter zullen weerzien.