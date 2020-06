De Franse ex-premier François Fillon en zijn vrouw Penelope zijn schuldig bevonden in de zaak rond fictieve tewerkstelling, een schandaal dat in 2017 zijn poging om president te worden torpedeerde.

De correctionele rechtbank van Parijs heeft maandag de vroegere ex-premier François Fillon tot vijf jaar cel veroordeeld, waarvan twee jaar effectief, en zijn echtgenote Penelope tot drie jaar cel met uitstel.

Eerder op de dag was het echtpaar schuldig bevonden in de zaak van fictieve tewerkstelling die in 2017 de presidentiële campagne van de rechtse kandidaat heeft doen ontsporen.

De rechtbank heeft geen arrestatiebevel uitgevaardigd, maar voegde aan de straf een boete van elk 375.000 euro toe. De vroegere premier van de rechtse president Nicolas Sarkozy liep ook tien jaar onverkiesbaarheid op, zijn echtgenote drie jaar.

Beiden, alsmede hun medebeschuldigde Marc Jouland als opvolger van Fillon in de Sarthe, moeten het "lagerhuis" van het Franse parlement ook meer dan een miljoen euro terugbetalen. De Assemblée had die terugbetaling geëist. Ook Jouland kreeg drie jaar met uitstel, plus een boete van 20.000 euro en vijf jaar onverkiesbaarheid.

De Fillons gaan in beroep, zo lieten hun advocaten meteen weten. François Fillon heeft zijn vrouw tussen 1998 en 2013 jarenlang laten betalen als parlementair medewerker voor hemzelf en voor Jouland. Maar het ging in feite om fictieve tewerkstelling, oordeelde de rechtbank.

De Fillons zijn ook schuldig bevonden aan fictieve tewerkstelling van hun kinderen Marie en Charles. Die waren ingeschreven als parlementair medewerker van hun vader toen die senator was.

De rechtbank achtte het paar tevens schuldig aan medeplichtigheid en heling van bedrijfsactiva, voor fictief werk van Penelope Fillon bij het tijdschrift 'Revue des deux mondes' dat in handen is van een vriend van de vroegere rechtse premier. Fillon verkreeg vrijspraak voor het niet declareren van een lening van 50.000 euro in 2012.

