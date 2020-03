In Irak zijn vijf leden van de Iraakse ordetroepen en een burger omgekomen bij Amerikaanse vergeldingsaanvallen. Dat meldt het Iraakse leger vrijdag. Het stelt de 'escalatie die de veiligheid bedreigt' aan de kaak.

Drie militairen, twee politiemannen en een burger werden gedood bij de aanvallen in het zuiden van Irak en in Bagdad. Elf militairen, waaronder sommigen van pro-Iraanse eenheden van Hachd al-Chaabi, en een burger raakten tijdens deze nachtelijke aanvallen gewond. In het persbericht van het leger staat dat het slechts om een eerste telling gaat. Er liggen nog lichamen onder het puin en sommige gewonden verkeren in een kritieke toestand.

Amerikaanse krachten hebben 's nachts een grote luchtoperatie georganiseerd tegen pro-Iraanse eenheden, waaronder de Hezbollah-brigades, een van de meest radicale facties van de Hachd al-Chaabi. Amerikaanse aanvallen tegen de pro-Iraanse zorgen regelmatig voor doden en gewonden. Iran richtte zich na de aanvallen tot Amerikaans president Donald Trump. 'In plaats van gevaarlijke acties te ondernemen en ongegronde beschuldigingen te maken, zou Trump de aanwezigheid en het gedrag van zijn troepen in de regio moeten heroverwegen', zei Abbas Moussavi, de Iraanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Eerder deze week kwamen twee Amerikaanse soldaten en één Brit om bij een raketaanval op een militaire basis in Irak. Het Amerikaanse leger kondigde daarna vergeldingsacties aan.

