Bij een opflakkering van geweld aan het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn maandagavond alles samen vijf doden gevallen.

Eerder raakte al bekend dat een militair en een burger bij schoten om het leven kwamen en nu blijken ook drie manifestanten te zijn gedood. Dat hebben de militaire overgangsraad en medische bronnen gemeld.

Het is in Soedan al een hele tijd onrustig. Zowat een maand geleden slaagden betogers er na maandenlang protest in om dictator Omar al-Bashir van de macht te verdrijven. Hij leidde het land net geen 30 jaar.

De protesten tegen Bashir waren midden december begonnen, maar na enkele weken was dat protest wat weggedeemsterd. Begin april kenden de betoging een heropflakkering, toen een sit-in aan het hoofdkwartier van het leger in hoofdstad Khartoem begon. Die sit-in is meer dan een maand later nog altijd bezig.

De betogers vragen nu dat de militaire raad de macht afstaat aan een burgerbestuur. Vertegenwoordigers van het volksprotest en de Soedanese generaals maakten maandagavond nog bekend dat ze een akkoord hebben bereikt over een 'soevereine raad', die de militaire raad zal vervangen.