Vijf doden bij rellen in Chili, dodental loopt op tot zeven

Vijf mensen zijn zondag omgekomen bij een brand in een kledingfabriek in het noorden van de Chileense hoofdstad Santiago. De fabriek werd geplunderd bij de gewelddadige rellen die uitbraken in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee stijgt het dodental bij de protesten al tot zeven.

Betogers confronteren soldaten in de Chileense hoofdstad Santiago, 20 oktober 2019 © Reuters