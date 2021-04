Nguyen Xuan Phuc, die de voorbije vijf jaar eerste minister was van Vietnam, is door het parlement verkozen tot de nieuwe president. Hij werd ook meteen ingezworen.

De 66-jarige Phuc, die lof krijgt voor zijn aanpak van de cornapandemie en zijn economische verwezenlijkingen, kreeg tijdens een geheime stemming de meerderheid van de stemmen van het parlement achter zich.

Phuc was de enige kandidaat om Nguyen Phu Trong op te volgen. Die werd in januari herverkozen als algemeen secretaris van de communistische partij, maar koos ervoor om die functie niet langer te combineren met die van president. Het presidentschap is vooral een ceremoniële fucntie, maar het is wel de belangrijkste functie in Vietnam na de algemeen secretaris van de partij, voor de eerste minister. De 62-jarige Pham Minh Chinh werd verkozen tot nieuwe premier.

