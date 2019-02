Vietnam maakt zich op voor ontvangst Kim en Trump

De Amerikaanse president wordt dinsdag verwacht in Hanoi voor de bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 27 en 28 februari. Kim Jong-un zou maandag per trein aangekomen zijn in de zuidelijke Chinese provincie Hunan. Vandaar uit reist hij verder naar Hanoi. Het verkeer langs de 170 kilometer lange weg tussen de Chinese grens en Hanoi wordt vanaf maandag 19.00 uur tot dinsdag 14.00 uur afgesloten. Dat meldde een Vietnamese staatskrant.

Verder neemt Vietnam nog een waaier aan veiligheidsmaatregelen. Zeker 3.000 politieagenten en 15.000 soldaten zijn ingezet. Waar de twee leiders zullen verblijven, wordt stilgehouden, maar de geruchtenmolen draait volop. Zo zou er heel wat beveiligingspersoneel gespot zijn aan de hotels Melia en Marriott. Het is de tweede keer dat Kim en Trump elkaar ontmoeten. In juni vorig jaar kwamen ze al eens samen in Singapore, waar Kim de 'volledige denuclearisatie' van het schiereiland beloofde.

Op deze top zullen de twee leiders vooral de praktische kant van een denuclearisering in Noord-Korea bespreken. Grote stappen zijn nuet te verwachten. Zuid-Korea verklaarde maandag dat de VS en Noord-Korea deze week tot een overeenkomst kunnen komen over een statement over het formele einde van de Koreaanse oorlog.

Het is onduidelijk in welke vorm die verklaring er zou moeten komen. 'Er zijn verschillende methodes en onze regering zal elke vorm van statement over het einde van de oorlog verwelkomen', aldus een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering.