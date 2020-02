Vietnam klaagt 7 mensen aan voor doden in Britse koelwagen

De politie in Vietnam heeft zeven mensen aangeklaagd die te maken zouden hebben met de vondst van 39 doden in een koelwagen in de buurt van Londen vorig jaar.

ARCHIEFBEELD

De zeven verdachten hebben volgens de Vietnamese politie immigratiedocumenten gemaakt voor 67 mensen uit verschillende delen van Vietnam, die zij voor illegaal werk in Groot-Brittannië en Europa konden gebruiken. De politie verwees in de verklaring naar de zaak van een van de slachtoffers. 'Ze namen contact op met het slachtoffer en brachten haar 22.000 dollar in rekening voor de documenten. Ze werd vervolgens naar China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gebracht.' Vorige week arresteerde de Britse politie nog twee mensen in verband met deze zaak. Alle slachtoffers van het truckdrama, onder wie twee 15-jarige jongens, hadden de Vietnamese identiteit. Een van de arrestanten, een 25-jarige Noord-Ier die de vrachtwagen bestuurde, heeft inmiddels schuld bekend.