De Haïtiaanse politie heeft vier 'huurlingen' gedood die betrokken waren bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Er werden ook twee verdachten gearresteerd. Dat heeft het hoofd van de nationale politie van Haïti, Léon Charles, woensdagavond bekendgemaakt.

Bij de actie werden ook drie gegijzelde politieagenten bevrijd, zo deelde de politiechef nog mee in een tv-toespraak. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse (53) is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando, zo had uittredend premier Claude Joseph eerder verklaard.

Volgens de eerste informatie zouden de daders zich hebben voorgedaan als leden van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA.

Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval gewond. Ze is intussen voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida.

De moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren.

Bij de actie werden ook drie gegijzelde politieagenten bevrijd, zo deelde de politiechef nog mee in een tv-toespraak. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse (53) is woensdagochtend vroeg in zijn huis vermoord door een buitenlands commando, zo had uittredend premier Claude Joseph eerder verklaard. Volgens de eerste informatie zouden de daders zich hebben voorgedaan als leden van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA. Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval gewond. Ze is intussen voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. De moord dreigt het arme Caraïbische land nog meer te destabiliseren.