De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft woensdag de vier nieuwe ministers in de overgangsregering van de conservatieve kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) ingezworen. Het team van Kurz moet als minderheidskabinet verder nu de samenwerking met de vroegere coalitiepartner, de extreemrechtse partij FPÖ, wegens Ibiza-gate op de klippen is gelopen.

De ÖVP-ministers behouden gewoon hun functie in de nieuwe regering-Kurz. De FPÖ-ministers worden niet vervangen door politici, maar wel door experts en topambtenaren.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is Eckart Ratz, voormalig voorzitter van het Oostenrijkse hooggerechtshof. Het ministerie van Verkeer zal dan weer bestuurd worden door Valerie Hackl, die voorheen aan het hoofd stond van de Oostenrijkse luchtverkeersleiders. Johann Luif, bekend als plaatsvervangend stafchef van het Oostenrijkse leger, wordt minister van Defensie. Tot slot komt de portefeuille Arbeid, Sociale Zaken en Gezondheid in handen van Walter Pöltner, een uit pensioen teruggekeerde gewezen topambtenaar op dat ministerie. Het blijft wel onduidelijk of de regering de vertrouwensstemming zal overleven, die er komende maandag op vraag van de oppositie komt.

De regeringsherschikking in Oostenrijk is een gevolg van het onlangs uitgelekte filmpje dat in 2017 op het vakantie-eiland Ibiza werd gemaakt. Vicekanselier en FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache blijkt in die video bereid om zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair.

Strache nam daarop ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter, en Kurz kondigde zaterdag het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ aan.