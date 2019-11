Vier jaar na Bataclan, een overlever getuigt: 'Ik ben nu gelukkiger dan voor de aanslag'

Ryan Claus Freelancejournalist

Exact vier jaar geleden sloeg het noodlot toe in Parijs. Acht terroristen schieten in naam van IS honderddertig mensen dood en verwonden er nog eens driehonderdvijftig. Ferry Zandvliet (40) en zijn vrienden ontsnapten op miraculeuze wijze uit de Bataclan. 'Ik wist zeker: nu ga ik dood.'

© iStock

'Mijn naam is Ferry, veertig jaar geleden geboren in Den Haag. Ik neem jullie mee naar 13 november 2015, toen ik met drie vrienden besloot om een weekendje naar Parijs te gaan.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×