‘Vier indicatoren klimaatverandering op recordniveau’

Vier belangrijke indicatoren van de klimaatverandering hebben in 2021 recordniveaus bereikt, zo blijkt uit het nieuwe ‘State of the Climate report’ van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Het gaat onder meer om de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht en de stijging van de zeespiegel. Ook de warmte en de zuurtegraad van de oceanen zitten op een recordpeil. ‘Ons klimaat verandert voor onze ogen’, aldus Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO, in een reactie op het woensdag gepubliceerde klimaatrapport.

‘De planeet zal nog vele generaties opwarmen door broeikasgassen uitgestoten door de mens. Zeespiegelstijging, opwarming en verzuring van de oceaan zullen nog honderden jaren doorgaan, tenzij er middelen worden uitgevonden om koolstof uit de atmosfeer te halen.’

De WMO bevestigde haar voorlopige berekening dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd in 2021 ongeveer 1,1 graden boven het pre-industriële niveau (1850-1900) lag en dat de afgelopen zeven jaar de warmste waren sinds het begin van de metingen. Het warmste jaar tot nu toe was 2016, met 1,2 graden boven het pre-industriële niveau.