In het noordwesten van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn zaterdag vier dorpen ontruimd wegens een bosbrand. Dat heeft de brandweer meegedeeld.

Er zijn 95 brandweermensen, 33 wagens, vier vliegtuigen en helikopters ingezet om deze brand in de buurt van de stad Patras te bestrijden. De inwoners van de nabijgelegen dorpen Ziria, Kamares, Achaia en Labiri hebben via waarschuwingsberichten op hun mobiele telefoon de opdracht gekregen om hun woonplaats te verlaten.

Aan de ziekenhuizen in Patras en Aigio wordt gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijke gewonden door de bosbranden. Verschillende snelwegen in het gebied zijn afgesloten. Ook op de Rio-Antirriobrug, die Peloponnesos verbindt met het Griekse vasteland, is geen verkeer toegelaten.

Door de droogte en hitte vinden elke zomer bosbranden plaats in Griekenland. Volgens meteorologen heeft het land momenteel ook te kampen met een 'historische en lange hittegolf', met temperaturen die schommelen tussen 42 en 44 graden.

