Na de nieuwe gevechten in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan is het dodental opgelopen tot vier.

Het Armeense ministerie van Defensie meldde woensdag dat een derde soldaat was overleden aan een schotwonde die hij dinsdag had opgelopen. Na de 'hevige vuurgevechten' had Jerevan woensdag al twee doden bevestigd en gewag gemaakt van twee gewonden.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev had eerder ook al één dodelijk slachtoffer langs de zijde van Bakoe gemeld. In een interview zei hij ook dat er langs Armeense zijde tot wel acht doden waren gevallen.

Beide landen gaven elkaar de schuld voor de opflakkering van het conflict. Russisch president Vladimir Poetin, die in de herfst van 2020 nog mee bemiddelde over een staakt-het-vuren tussen Jerevan en Bakoe, had intussen al een telefonisch overleg met de Armeense premier Nikol Pasjinian. Details over dat gesprek gaf het Kremlin niet vrij.

Armenië en Azerbeidzjan vochten in de herfst van 2020 zes weken lang om de controle over Nagorno-Karabach. De bergachtige regio met een overwegend Armeense bevolking scheurde zich in de jaren 90 af van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Bij de gevechten in 2020 kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Ondanks de ondertekening van een bestand en de opstelling van Russische vredestroepen, blijft de toestand tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken erg gespannen.

Het Armeense ministerie van Defensie meldde woensdag dat een derde soldaat was overleden aan een schotwonde die hij dinsdag had opgelopen. Na de 'hevige vuurgevechten' had Jerevan woensdag al twee doden bevestigd en gewag gemaakt van twee gewonden. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev had eerder ook al één dodelijk slachtoffer langs de zijde van Bakoe gemeld. In een interview zei hij ook dat er langs Armeense zijde tot wel acht doden waren gevallen. Beide landen gaven elkaar de schuld voor de opflakkering van het conflict. Russisch president Vladimir Poetin, die in de herfst van 2020 nog mee bemiddelde over een staakt-het-vuren tussen Jerevan en Bakoe, had intussen al een telefonisch overleg met de Armeense premier Nikol Pasjinian. Details over dat gesprek gaf het Kremlin niet vrij. Armenië en Azerbeidzjan vochten in de herfst van 2020 zes weken lang om de controle over Nagorno-Karabach. De bergachtige regio met een overwegend Armeense bevolking scheurde zich in de jaren 90 af van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio is niet erkend door de internationale gemeenschap. Bij de gevechten in 2020 kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Ondanks de ondertekening van een bestand en de opstelling van Russische vredestroepen, blijft de toestand tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken erg gespannen.