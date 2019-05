Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zaterdagnacht vier doden gevallen, voornamelijk burgers. Eerder zaterdag had Hamas tientallen raketten afgevuurd richting Israël.

Bij de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag vier doden gevallen. Onder de slachtoffers bevinden zich volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza een Palestijnse baby van veertien en haar moeder. Ook 25-jarige jongeman kwam om toen hij tijdens een rit met de motor in het noorden van de enclave werd getroffen door granaatscherven. Ook raakten meer dan twintig mensen gewond.

Het Israëlische leger voerde verschillende raids uit op Gaza, nadat vanuit de Gazastrook zaterdag 200 raketten werden afgevuurd.

'Saba Abu Arar, een jaar en twee maanden oud, stierf bij een aanval in het oosten van Gaza-stad, haar moeder, die zwanger is, raakte ernstig gewond, en haar zus raakte gewond', zei de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Ook de moeder is intussen overleden, blijkt uit een mededeling van datzelfde ministerie.

'We waren aan het lunchen toen het huis werd gebombardeerd door een Israëlisch vliegtuig, Saba werd ter plekke gedood', vertelde Abu Mohamed Abu Arar, een neef van de vader van het meisje, aan AFP.

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei dat hij geen details over deze informatie heeft. 'Het leger richt zich alleen op militaire locaties', vertelde legerwoordvoerder Jonathan Conricus aan journalisten. Eerder op de dag werd al een Palestijn gedood bij een Israëlische aanval.

De EU heeft in verklaring opgeroepen tot de 'onmiddellijke stopzetting' van het Palestijnse raketafvuren vanuit de Gazastrook in Israël. 'Deze gevaarlijke situatie moet gestopt worden om de levens van burgers te beschermen', zei EU-woordvoerster Maja Kocijancic. 'Israëli's en Palestijnen hebben het recht om in vrede, veiligheid en waardigheid te leven', aldus nog Kocijancic.

De Verenigde Staten hebben de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook veroordeeld en zeggen het 'recht' van Israël op 'zelfverdediging' te steunen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

'We roepen de verantwoordelijken voor dit geweld op om een einde te maken aan deze agressie', zo staat te lezen in een communiqué. 'We staan aan de kant van Israël en we steunen volledig het recht (van Israël, nvdr.) op zelfverdediging ten aanzien van deze afschuwelijke aanvallen', klinkt het.