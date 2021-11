Vier soldaten zijn zondag in Colombia omgekomen in een hinderlaag van de Clan del Golfo, het grootste drugsnetwerk van het land. Dat meldt het leger.

Een kapitein, een korporaal en twee soldaten die de gemeenschap van Santa Lucia in Ituango beschermden, zijn omgekomen, zo schrijft generaal Juvenal Diaz, de bevelhebber van de strijdkrachten in de regio, op Twitter. Vanuit huizen zouden er granaten zijn gegooid naar de militairen, die officieel in de regio zijn om het dorp te beschermen.

Het gaat om de derde aanval in veertien dagen tegen militairen, en daarbij vielen volgen het leger minstens zeven doden. De aanvallen vonden allemaal plaats in het departement Antioquia, het invloedsgebied van Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, de leider van de Clan del Golfo die op 23 oktober opgepakt werd. Volgens de autoriteiten zijn de aanvallen een vergelding voor de arrestatie van de drugsbaron.

Roerige zone

Het dorp Santa Lucia kent een woelige geschiedenis. Na de ondertekening van het vredesakkoord tussen de FARC-guerrilla en de regering werden hier voormalige guerrillero's ontwapend. Het doel was om de ex-strijders in Santa Lucia te groeperen en zo te begeleiden naar een leven binnen de Colombiaanse maatschappij. Dat plan werd voortijdig stopgezet na veelvuldige bedreigingen aan het adres van de voormalige rebellen en hun families.

Die bedreigingen kwamen veelal uit de hoek van extreemrechtse paramilitairen, die de regio tot heden gebruiken als bruggenhoofd voor de handel in cocaïne.

Een kapitein, een korporaal en twee soldaten die de gemeenschap van Santa Lucia in Ituango beschermden, zijn omgekomen, zo schrijft generaal Juvenal Diaz, de bevelhebber van de strijdkrachten in de regio, op Twitter. Vanuit huizen zouden er granaten zijn gegooid naar de militairen, die officieel in de regio zijn om het dorp te beschermen. Het gaat om de derde aanval in veertien dagen tegen militairen, en daarbij vielen volgen het leger minstens zeven doden. De aanvallen vonden allemaal plaats in het departement Antioquia, het invloedsgebied van Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, de leider van de Clan del Golfo die op 23 oktober opgepakt werd. Volgens de autoriteiten zijn de aanvallen een vergelding voor de arrestatie van de drugsbaron.Het dorp Santa Lucia kent een woelige geschiedenis. Na de ondertekening van het vredesakkoord tussen de FARC-guerrilla en de regering werden hier voormalige guerrillero's ontwapend. Het doel was om de ex-strijders in Santa Lucia te groeperen en zo te begeleiden naar een leven binnen de Colombiaanse maatschappij. Dat plan werd voortijdig stopgezet na veelvuldige bedreigingen aan het adres van de voormalige rebellen en hun families. Die bedreigingen kwamen veelal uit de hoek van extreemrechtse paramilitairen, die de regio tot heden gebruiken als bruggenhoofd voor de handel in cocaïne.