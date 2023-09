‘Vier Armeense soldaten gedood door Azerbeidzjaans geschut’

Minstens vier Armeense soldaten zijn gedood bij Azerbeidzjaans vuur nabij de grens tussen beide landen. Een andere soldaat raakte daarbij gewond. Bij andere schermutselingen raakten ook drie Azerbeidzjanen gewond.

Dat hebben de autoriteiten van beide landen vrijdag aangekondigd.

Volgens het Armeense ministerie van Defensie vuurde het leger van Azerbeidzjan op vooruitgeschoven posten van de Armeniërs nabij Sotk, in het zuidoosten van Armenië bij de grens met Azerbeidzjan. Daar vinden vaak incidenten plaats tussen beide legers. Aan Azerbeidzjaanse kant raakten twee soldaten gewond bij een droneaanval in Kalbajar en een derde bij een vuurgevecht.

De meest recente dodelijke confrontatie vond plaats op 28 juni, toen vier Armeense soldaten zijn gedood in Nagorno-Karabach. De enclave ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar wordt vooral bevolkt door Armeniërs. Azerbeidzjan en Armenië beschuldigden elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de nieuwe escalatie in het gebied, dat in het hart van de spanningen ligt sinds de jaren 1990. Armenië beschuldigt zijn buur ervan sinds december de bevoorrading naar Nagorno-Karabach te blokkeren en zo tekorten en een humanitaire crisis te veroorzaken. Azerbeidzjan verdedigt de oprichting van een controlepunt op de Laçin-corridor, vanwege veiligheidsoverwegingen, en zegt dat civiel transport zonder problemen die landweg kan nemen.