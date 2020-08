Op de sociale media is ophef ontstaan over videobeelden uit het Amerikaanse Kenosha waarop klaarblijkelijk te zien is hoe een 17-jarige jongeman op betogers kon schieten zonder dat de politie meteen ingreep.

De jongeman, Kyle Rittenhouse, werd intussen wel aangehouden op verdenking van de moord op twee betogers en tijdens de onlusten in Kenosha, in de staat Wisconsin. Een derde persoon raakte bij de schietpartij(en) gewond, maar zou niet in levensgevaar zijn. In Kenosha, aan het Meer van Michigan, is het al dagen onrustig sinds de politie de zwarte man Jacob Blake in de rug schoot. Blake ligt in het ziekenhuis en zal mogelijk nooit meer kunnen stappen.

Op videobeelden die door omstaanders werden gemaakt, is te zien hoe de 17-jarige Rittenhouse met zijn machinegeweer door de straten van Kenosha wandelt, zelf voorbij politievoertuigen, en lange tijd zijn gang kan gaan.

Ook nadat hij door boze betogers was achtervolgd, daarbij op de grond gevallen en vervolgens op zijn belagers was beginnen te schieten, kon hij opnieuw voorbij de politie lopen zonder meteen opgepakt te worden.

Geobsedeerd

Rittenhouse kwam naar Kenosha vanuit zijn woonplaats Antioch, net over de grens in de naburige staat Illinois. Uit de sociale media-uitingen van de 17-jarige zou blijken dat hij is geobsedeerd met de politie.

In januari zat hij op de eerste rij bij een bijeenkomst van president Trump in Des Moines. Rittenhouse plaatste een Tiktok-video van de bijeenkomst op zijn sociale media. Op foto's is te zien hoe hij met een witte pet op enkele meters van Trump af zit. (Lees meer)

Hij was volgens op video verspreide verklaringen naar Kenosha gegaan omdat hij zich verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen.

De burgemeester van Kenosha heeft woensdag verklaard dat de politie geen burgers nodig heeft bij de ordehandhaving in de stad.

