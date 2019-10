Een video waarin een valse Donald Trump leden van de media en zijn politieke tegenstanders neerschiet, neersteekt en aanvalt, is afgespeeld tijdens een evenement voor aanhangers van de president in zijn resort in Miami. Dat bericht de krant The New York Times.

Op het evenement stonden toespraken gepland van Sarah Huckabee Sanders, gewezen woordvoerster van het Witte Huis, en Donald Trump Jr, zoon van de president. Zij hebben de video niet gezien op de driedaagse conferentie, aldus The New York Times.

In de video zitten internetmemes en het logo van de herverkiezingscampagne van Trump. In een clip is het hoofd van de president te zien op het lichaam van een schutter die het vuur opent in de 'Kerk van het Fake News', aldus de krant.

De doelwitten hebben de logo's van media als gezicht. De beelden lijken afkomstig te zijn van de film "Kingsman: The Secret Service".

Iemand die de conferentie vorige week bijwoonde, nam met zijn telefoon een video op van de beelden en stuurde die via een tussenpersoon naar een journalist van de krant.

'Verachtelijk en afschuwelijk'

De organisator van het evenement zei in een verklaring op zondag dat de beelden zijn afgespeeld tijdens de conferentie, als onderdeel van een "expositie van internetmemes".

Hij hekelde de video en zei dat zijn organisatie onderzoekt hoe het was afgespeeld op de conferentie, aldus nog The New York Times.

De zender CNN is een van de doelwitten in de video. In een verklaring veroordeelt CNN de beelden. 'Helaas is dit niet de eerste keer dat aanhangers van de president geweld tegen de media hebben gepromoot in een video die ze klaarblijkelijk entertainend vinden, maar het is veruit het ergste', aldus CNN.

De zender noemt de beelden 'verachtelijk en afschuwelijk' en roept de president op om de video te veroordelen.

In 2017 tweette Trump een gelijkaardige, maar heel wat minder gewelddadige video waarin hij in een worstelpartij CNN overwint. De gewelddadige video die nu in Miami is afgespeeld, toont volgens The New York Times hoe het taalgebruik van Trump tegen de media zijn aanhangers heeft beïnvloed en is doorgesijpeld in hun eigen propaganda.