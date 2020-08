In een opgemerkt campagnespotje zegt de ex-stafchef van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat zijn voormalige baas president Donald Trump niet geschikt is voor de baan.

'Wat we zagen, week na week, was ronduit angstaanjagend', zegt Miles Taylor in de camera. Volgens Taylor, tussen 2017 en 2019 stafchef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), neemt zijn voormalige baas president Donald Trump amper een beslissing die niet is ingegeven door zijn eigenbelang.

Zo kreeg Taylor van Trump het bevel financiële hulp in te houden voor slachtoffers van bosbranden in Californië omdat kiezers in de staat de president niet steunen. In een opiniestuk voor de Washington Post noemt Taylor Trump 'gevaarlijk' voor Amerika.

Taylor, een Republikein, spreekt in het spotje voor de organisatie 'Republican Voters Against Trump' zijn steun uit voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.