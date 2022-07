Video toont trage reactie politie tijdens schietpartij Uvalde

Uit een video die Amerikaanse media dinsdag hebben vrijgegeven, blijkt dat de politie 74 minuten heeft geaarzeld alvorens in te grijpen toen een schutter op 24 mei 19 kinderen en twee leerkrachten doodschoot in een school in Uvalde, in de Amerikaanse staat Texas.

De Texaanse krant Austin-American Statesman en de tv-zender KVUE maakten de beelden publiek. Het gaat onder meer om beelden van bewakingscamera’s in de school. De ordediensten maken geen goede beurt op basis van wat er op de beelden te zien is. De directeur van de publieke gezondheidsdienst van de staat Texas, Steven McCraw, noemde het politieoptreden ‘een absolute mislukking’.

Op de beelden is te zien hoe gedurende bijna een uur en een kwartier agenten aankomen, steeds zwaarder bewapend en beter beschermd, zonder dat ze de klas binnengaan waar de schutter en zijn slachtoffers zich bevonden. Bijzonder detail: rond 12.30 uur nam een agent zelfs wat alcoholgel uit een toestel dat aan de muur in de gang van de school hing. De schutter was toen nog niet uitgeschakeld. Dat gebeurde uiteindelijk pas om 12.50 uur.

Er zijn verschillende onderzoeken geopend, onder mere door het ministerie van Justitie. Op conclusies is het nog wachten.