Video toont leden Britse conservatieven tijden feestje in lockdownperiode

In Groot-Brittannië is een video opgedoken van leden van de Conservatieve Partij tijdens een kerstfeest in 2020, in volle lockdownperiode.

De video die door de krant The Mirror werd gepubliceerd toont beelden van drinkende en dansende mensen op een feestje in Londen in december van het coronajaar 2020. Er zouden minstens 24 mensen aanwezig zijn geweest op het feest in het Londense hoofdkantoor van de Conservatieve Partij – de Tories – op een moment dat sociale bijeenkomsten binnenshuis verboden waren door coronamaatregelen. Eerder al doken foto’s op van het feestje, maar nu dus ook een video.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

De beelden zijn slecht nieuws voor de Conservatieve Partij, die in het verleden al herhaaldelijk onder vuur kwam door berichten over lockdownfeestjes.