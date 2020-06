Nu misschien meer dan ooit heeft de mensheid nood aan een verre horizon vol dromen, verhalen, mogelijkheden en wervende toekomstbeelden. Met de video-interviewreeks Repairing the future willen Knack, Le Soir en kunstencentrum BOZAR het denken over de toekomst een nieuwe impuls geven door wetenschappers, kunstenaars en denkers uit verschillende disciplines aan het woord te laten. Er is aandacht voor economie, ecologie, mobiliteit, architectuur, maar ook voor schoonheid, troost en verbeelding.

In totaal zullen 10 vooraanstaande figuren, onder wie Thomas Picketty, Joseph Stiglitz en Rem Koolhaas, worden geïnterviewd vanaf het podium van de Henry Le Boeufzaal. De gesprekken worden elke woensdag om 20 uur van 1 juli tot 9 september uitgezonden op de website en de netwerken van BOZAR en op die van Le Soir en Knack.

Om de serie af te sluiten, buigen een groep jongeren van het project Next Generation, Please! zich over hun toekomst.

Meer info onder de video

Het programma

1 juli: Paolo Giordano (1982), Italiaans schrijver, bracht recent een van de eerste boeken over de coronacrisis uit, 'In tijden van besmetting'. Interview door Annelies Beck

8 juli: Thomas Piketty (1971), Frans economist, nauw betrokken bij de oprichting van de Ecole d'économie de Paris, schreef o.a. Kapitaal in de 21ste eeuw en Kapitaal en Ideologie. Interview door Béatrice Delvaux en Jeroen Zuallaert

15 juli: Olivia Laing (1977) Britse schrijfster en kunstcritica. Zij schreef o.a. The Lonely City, dat in 17 talen werd vertaald en meer dan 100.000 keer over de toonbank ging. Zopas publiceerde ze Funny Weather. Art in emergency. Interview door Annelies Beck

22 juli: Felwine Sarr (1972), Senegalese schrijver, economist en muzikant, kreeg grote bekendkeid door zijn rapport over de restitutie van Afrikaans cultureel erfgoed en voor zijn essay Afrotopia. Interview door Safia Kessas

29 juli: Srecko Horvat (1983), Kroatische filosoof, schrijver en een van de oprichters (samen met Yánis Varoufákis) van de beweging Democracy in Europe 2025 (Diem 25), die in 2016 opstartte. Interview door Karl Van den Broeck

5 augustus: Valerie Trouet, Belgische dendochronologe, bestudeert al twee decennia de effecten van het klimaat op de ecosystemen. Begin 2020 publiceerde ze Wat bomen ons vertellen. Interview door Annelies Beck

12 augustus: Joseph E. Stiglitz (1943), winnaar van de Nobelprijs economie in 2001, hij is een van de vaders van het nieuwe Keynesianisme. Auteur van o.a. Winst voor iedereen. Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede. Interview door Ewald Pironet

19 augustus: Mazen Maarouf (1978), Palestijns-Ijslandse auteur, dichter en journalist, bracht o.a. de bundel kortverhalen uit, Grappen voor de schutters, dat positief ontvangen werd door de pers en het publiek. Interview door Chris Keulemans

26 augustus: Rem Koolhaas (1944), Nederlandse architect, architectuurtheoreticus en urbanist, kreeg de Pritzkerprijs in 2000. Hij maakte net een tentoonstelling voor het Guggenheim New York, Countryside, The Future, rond urgente ecologische, economische en politieke kwesties Interview door Michel Vandersmissen

2 september: Edgar Morin (1921), Franse socioloog, filosoof, hij is een van de grote denkers van onze tijd. Interview door Béatrice Delvaux

9 september: Jongerendebat over de toekomst.

Nu misschien meer dan ooit heeft de mensheid nood aan een verre horizon vol dromen, verhalen, mogelijkheden en wervende toekomstbeelden. Met de video-interviewreeks Repairing the future willen Knack, Le Soir en kunstencentrum BOZAR het denken over de toekomst een nieuwe impuls geven door wetenschappers, kunstenaars en denkers uit verschillende disciplines aan het woord te laten. Er is aandacht voor economie, ecologie, mobiliteit, architectuur, maar ook voor schoonheid, troost en verbeelding. In totaal zullen 10 vooraanstaande figuren, onder wie Thomas Picketty, Joseph Stiglitz en Rem Koolhaas, worden geïnterviewd vanaf het podium van de Henry Le Boeufzaal. De gesprekken worden elke woensdag om 20 uur van 1 juli tot 9 september uitgezonden op de website en de netwerken van BOZAR en op die van Le Soir en Knack. Om de serie af te sluiten, buigen een groep jongeren van het project Next Generation, Please! zich over hun toekomst.Meer info onder de video1 juli: Paolo Giordano (1982), Italiaans schrijver, bracht recent een van de eerste boeken over de coronacrisis uit, 'In tijden van besmetting'. Interview door Annelies Beck8 juli: Thomas Piketty (1971), Frans economist, nauw betrokken bij de oprichting van de Ecole d'économie de Paris, schreef o.a. Kapitaal in de 21ste eeuw en Kapitaal en Ideologie. Interview door Béatrice Delvaux en Jeroen Zuallaert15 juli: Olivia Laing (1977) Britse schrijfster en kunstcritica. Zij schreef o.a. The Lonely City, dat in 17 talen werd vertaald en meer dan 100.000 keer over de toonbank ging. Zopas publiceerde ze Funny Weather. Art in emergency. Interview door Annelies Beck22 juli: Felwine Sarr (1972), Senegalese schrijver, economist en muzikant, kreeg grote bekendkeid door zijn rapport over de restitutie van Afrikaans cultureel erfgoed en voor zijn essay Afrotopia. Interview door Safia Kessas29 juli: Srecko Horvat (1983), Kroatische filosoof, schrijver en een van de oprichters (samen met Yánis Varoufákis) van de beweging Democracy in Europe 2025 (Diem 25), die in 2016 opstartte. Interview door Karl Van den Broeck5 augustus: Valerie Trouet, Belgische dendochronologe, bestudeert al twee decennia de effecten van het klimaat op de ecosystemen. Begin 2020 publiceerde ze Wat bomen ons vertellen. Interview door Annelies Beck12 augustus: Joseph E. Stiglitz (1943), winnaar van de Nobelprijs economie in 2001, hij is een van de vaders van het nieuwe Keynesianisme. Auteur van o.a. Winst voor iedereen. Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede. Interview door Ewald Pironet19 augustus: Mazen Maarouf (1978), Palestijns-Ijslandse auteur, dichter en journalist, bracht o.a. de bundel kortverhalen uit, Grappen voor de schutters, dat positief ontvangen werd door de pers en het publiek. Interview door Chris Keulemans26 augustus: Rem Koolhaas (1944), Nederlandse architect, architectuurtheoreticus en urbanist, kreeg de Pritzkerprijs in 2000. Hij maakte net een tentoonstelling voor het Guggenheim New York, Countryside, The Future, rond urgente ecologische, economische en politieke kwesties Interview door Michel Vandersmissen2 september: Edgar Morin (1921), Franse socioloog, filosoof, hij is een van de grote denkers van onze tijd. Interview door Béatrice Delvaux9 september: Jongerendebat over de toekomst.