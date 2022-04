Video: Barack Obama haalt grapje uit met Joe Biden tijdens bezoek aan Witte Huis

De vroegere Amerikaanse president Barack Obama was voor het eerst sinds zijn aftreden in 2017 nog eens te gast in het Witte Huis. Gelegenheid was de ondertekening door huidig president Joe Biden van een presidentieel besluit dat de Affordable Care Act (vroeger bekend als Obamacare) moet versterken. Obama begon zijn speech met een verwijzing naar 'vicepresident' Biden, de titel die Biden droeg tijdens het achtjarige presidentschap van Obama (2009-2017), tot hilariteit in de zaal. 'Dit voelt als de goede, oude dagen', zei Biden. 'Tijdens de lunch wisten we niet goed wie waar moest gaan zitten.'