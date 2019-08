Als één man Donald Trump vrijelijk van antwoord durft te dienen, is het wel Vicente Fox. Latijns-Amerikakenner Ernesto Rodriguez Amarisprak met de gewezen president van Mexico over haatzaaierij, legale wiet, en populisme naar Venezolaans model.

Nee, echt presidentieel drukt hij zich doorgaans niet uit. Dat is dan zowat het enige waarin Vicente Fox Quesada, van 2000 tot 2006 president van Mexico, overeenkomt met zijn Amerikaanse collega Donald Trump. 'Wij betalen niet voor die fucking muur', zei hij in 2017 over Trumps verkiezingsbelofte dat de Mexicanen voor de kosten van een scheidingsmuur zouden opdraaien. 'Zeker weten. Waarom zouden we?'

...