Rusland en China hebben dinsdag in de VN-Veiligheidsraad hun veto gesteld tegen de voortzetting van grensoverschrijdende humanitaire hulp aan Syrië.

Beiden landen zetten hun veto in tegen een voorstel van België en Duitsland, om de hulp voor een jaar te verlengen via twee grensovergangen. De andere leden van de raad keurden het voorstel goed. Er rest nu nog tot vrijdag om een oplossing te vinden.

Sinds 2014 mogen de Verenigde Naties humanitaire hulp leveren via grensovergangen in delen van Syrië die niet worden gecontroleerd door president Bashar al-Assad. Miljoenen burgers zijn afhankelijk van de hulp.

Beiden landen zetten hun veto in tegen een voorstel van België en Duitsland, om de hulp voor een jaar te verlengen via twee grensovergangen. De andere leden van de raad keurden het voorstel goed. Er rest nu nog tot vrijdag om een oplossing te vinden. Sinds 2014 mogen de Verenigde Naties humanitaire hulp leveren via grensovergangen in delen van Syrië die niet worden gecontroleerd door president Bashar al-Assad. Miljoenen burgers zijn afhankelijk van de hulp.