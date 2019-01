Verwoestende dambreuk in Brazilië: minstens 7 doden, 150 vermisten

Bij de breuk van een dam van een mijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de lokale overheid in een persbericht. Volgens de autoriteiten zijn er 150 vermisten.