Verwijst het Europees Hof van Justitie het omstreden CETA-akkoord alsnog naar de prullenmand?

Dinsdag behandelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie de vraag van België over het omstreden CETA-akkoord tussen Canada en de Europese Unie. Hij zal een opinie formuleren of het akkoord al dan niet compatibel is met het Europees recht. De procedure werd door België ingezet nadat voormalig Waals minister-president Paul Magnette initieel weigerde om het akkoord te ondertekenen in oktober 2016. Daardoor lag de handelsovereenkomst na acht jaar onderhandelen plotsklaps op apegapen.

