Vervroegde presidentsverkiezingen in Kazachstan zijn sluitstuk van turbulent jaar

Vandaag/zondag vinden in Kazachstan vervroegde presidentsverkiezingen plaats, het sluitstuk van een turbulent jaar in het Centraal-Aziatische land. De verkiezingen lijken op papier een formaliteit: de herverkiezing van huidig president Kassym-Jomart Tokajev staat eigenlijk niet ter discussie, aangezien hij het opneemt tegen vijf vrijwel onbekende kandidaten.

De intussen 69-jarige Tokajev kwam in 2019 aan de macht, maar stond lange tijd in de schaduw van zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev. Die leidde de Centraal-Aziatische republiek dertig jaar lang met harde hand en bleef ook na zijn aftreden een enorme invloed uitoefenen op Kazachstan. Zo was hij nog lange tijd het hoofd van de nationale veiligheidsraad en bleef hij voorzitter van de regeringspartij Noer Otan. Een van de eerste dingen die Tokajev als president deed, was hoofdstad Astana als eerbetoon omdopen tot Noersoeltan. Begin dit jaar werden de kaarten echter drastisch door elkaar geschud in Kazachstan. Er braken ongeziene protesten en manifestaties uit tegen de regering, onder meer door het ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen. In de economische hoofdstad Almaty braken ook rellen uit.

Bij het protest vielen 225 doden en honderden mensen raakten gewond. President Tokajev schreef de rellen toe aan “terroristen” die “in het buitenland werden gevormd” en sprak over “een poging tot staatsgreep”. Om de protesten in de voormalige Sovjetstaat onder controle te krijgen, moest Tokajev zelfs de hulp van Rusland inroepen. Omdat de onvrede zich voor een groot deel tegen zijn voorganger richtte, kondigde Tokajev in de nasleep van de protesten grootschalige hervormingen aan en beloofde een “nieuw Kazachstan” op te bouwen. Hij probeert zich sindsdien ook steeds meer te distantiëren van Nazarbajev, die na een referendum zijn privileges grotendeels kwijtspeelde en uit de veiligheidsraad werd gezet. De naam van hoofdstad Noersoeltan werd ook opnieuw veranderd in Astana.