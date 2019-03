Vertrekt CDH zelf uit EVP?

Het is wel degelijk de vraag of de Hongaarse premier Viktor Orban en zijn partij Fidesz uit de Europese Volkspartij (EVP) vertekken die aan de orde is, niet het vertek van het CDH, tenminste niet 'in dit stadium'. Dat zegt CDH-voorzitter Maxime Prévot, nadat daarover tegengestelde geluiden weerklonken bij de Franstalige humanisten.

Als het van Joëlle Milquet afhangt, moet het CDH zelf de deur van de EVP achter zich dichttrekken indien Fidesz deel blijft uitmaken van de Europese christendemocraten.

Milquet voert bij de verkiezingen van eind mei de Brusselse Kamerlijst van het CDH aan en is actief als adviseur van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, die door Orban en de zijnen tot doelwit van een postercampagne is gebombardeerd.

Maar voormalig CDH-voorzitter Benoît Lutgen is het daar niet mee eens. Hij wil niet dat het CDH zou opstappen uit de EVP, maar gelooft dat de tijd zijn werk zal doen. 'Zelfs als we hem niet uitsluiten, dan zal Orban zich op een dag zelf bij zijn natuurlijke partners uit het radicaal-rechtse kamp voegen', aldus Lutgen.

Prévot reageerde maandag samen met zijn voorganger Lutgen, maar spaart tegelijkertijd Milquet. 'Enkel het vertrek van Orban is vandaag aan de orde. Het populisme, fake news, de haat jegens de andere hebben geen plaats binnen de EVP', stellen ze.

Prévot en Lutgen stellen tevreden vast dat verschillende Europese partijen en gezagsdragers binnen de EVP hun standpunt bijtreden. 'Het is wel degelijk het vertrek van Orban en zijn partij dat aan de orde is, niet dat van het CDH, in dit stadium', voegen ze er aan toe. 'Samen met zijn partners uit Vlaanderen, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden, enzovoort zal het CDH zijn strijd voor die uitsluiting voortzetten. Het CDH zal de komende weken met hen overleggen om samen de evolutie in het dossier te analyseren'.