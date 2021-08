Vertegenwoordigers van de taliban hebben woensdag een ontmoeting gehad met verschillende Afghaanse politici. Onder meer gewezen president Hamid Karzai en de leider van de Hoge Raad voor Nationale Verzoening, Abdullah Abdullah, hadden een gesprek gehad met Anas Hakkani, een van de leiders van radicaal-islamistische beweging.

De bijeenkomst vond plaats in de woning van Abdullah Abdullah in Kaboel. Een medewerker van Karzai deelde achteraf mee dat er nog meer gesprekken zullen volgens van zodra de politieke leiders van de taliban in Kaboel zijn aangekomen.

Een woordvoerder van de taliban had dinsdag verklaard dat de beweging ook andere politieke krachten wil betrekken bij het bestuur van het land. Hoe de regering er dan zal uitzien, is nog niet duidelijk.

Na de vlucht van president Ashraf Ghani hebben de taliban zondag de feitelijke macht in het land overgenomen. Veel Afghanen vrezen nu een terugkeer van het schrikbewind van de jaren negentig, toen bijvoorbeeld vrouwen werden uitgesloten van het openbare leven en de ideeën van de islamisten met barbaarse straffen werden afgedwongen.

Verenigde Arabische Emiraten

President Ghani verblijft nu samen met zijn familie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat hebben de VAE woensdag meegedeeld.

De Emiraten 'hebben de Afghaanse president Ashraf Ghani en zijn familie uit humanitaire overwegingen opgevangen', zo wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken geciteerd door het nationale nieuwsagentschap WAM.

