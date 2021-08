De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, de Democraat Andrew Cuomo, heeft "verschillende vrouwen, onder wie voormalige en huidige ambtenaren, seksueel geïntimideerd". Dat is het besluit van een door justitie besteld onafhankelijk onderzoek, zo heeft de plaatselijke minister van Justitie, Letitia James, vandaag aangekondigd.

"De onderzoekers hebben vastgesteld dat gouverneur Cuomo tal van federale wetten en wetten van de staat heeft overtreden, net als het eigen beleid van de uitvoerende macht", zei James tijdens een persconferentie. Het rapport somt onder meer ongepaste gebaren, ongewenste kussen en omhelzingen en ongepaste commentaren op.

Eerder dit jaar kwamen berichten over ongewenste intimiteiten door de 63-jarige Cuomo naar buiten. De Democraat, zelf zoon van oud-gouverneur Mario Cuomo, ontkende destijds die berichten en weigerde, ondanks de vele oproepen, af te treden. De feiten waarvan sprake in het rapport deden zich voor tussen 2013 en 2020.

Ook het parlement van de staat heeft een onderzoek lopen of de gouverneur kan worden afgezet. De gouverneur is aan zijn derde ambtstermijn bezig.

