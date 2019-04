In de Amerikaanse staat Colorado zijn verschillende scholen uit voorzorg in lock-out geplaatst na een volgens de politie 'geloofwaardige dreiging'.

. Het gaat onder andere om de Columbine High School, waar twee jonge schutters bijna exact twintig jaar geleden een vreselijk bloedbad aanrichtten. De FBI is op zoek naar een 'gewapende en extreem gevaarlijke' vrouw, luidt het.

De politie van Jefferson County en de FBI verklaarden dat een 18-jarige vrouw de dag voordien naar Colorado was gereisd, dreigementen had geuit en zou hebben geprobeerd om wapens te kopen. Sol Pais 'is gewapend en wordt beschouwd als extreem gevaarlijk', aldus de politie.

De vrouw, blank met bruin haar, draagt een zwart t-shirt, camouflagebroek en zwarte stapschoenen. Ze werd het laatst gezien in het Foothills park in Jefferson County, melden de autoriteiten.

Eerder hadden de schoolautoriteiten van de streek al getwitterd dat de Columbine High School samen met nog 21 andere scholen in lock-out waren geplaatst, wat zoveel wil zeggen als dat de activiteiten gewoon doorgaan maar de toegang tot de instelling strikt beperkt is. Later luidde het dat alle leerlingen veilig zijn.

Op 20 april 1999 werden in de Columbine High School 12 leerlingen en een leerkracht vermoord door twee voormalige studenten van de school. De tieners waren de school binnengedrongen met pistolen, geweren en bommen. Ze sloegen nadien de hand aan zichzelf. Het bloedbad joeg een schokgolf door het land en had een verwoestend effect op de plaatselijke gemeenschap.